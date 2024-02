Caso Salis, + Europa e Azione Torino chiedono "più diritti" al console onorario di Ungheria

Detenuta in attesa di giudizio, ma portata in tribunale in catene e tenuta con un guinzaglio. Sono immagini che hanno scosso, quelle di Ilaria Salis, la donna arrestata in Ungheria e accusata di aver partecipato a un attacco violento ai danni di un attivista neofascista.



“Lunedì 5 febbraio alle ore 9 con una delegazione di +Europa e Azione torino incontreremo il console torinese onorario di Ungheria, avvocato Renato Martorelli, per riportare le preoccupazioni delle nostre comunità politiche sul caso Ilaria Salis", spiegano i promotori dell'iniziativa.



"A differenza di altri, che certi principi li difendono secondo convenienza, noi affermiamo la presunzione d’innocenza ed il rispetto della dignità di indagati e imputati in Italia e all’estero”, dichiarano in un nota Andrea Turi e Cristina Peddis, rispettivamente portavoce di +Europa Torino e Segretaria provinciale di Azione Torino città metropolitana. E aggiungono: “Non vogliamo entrare nel merito della questione giudiziaria ma pensiamo sia doveroso chiedere a gran voce che Ilaria Salis abbia la custodia cautelare in Italia e che immagini come quelle viste in televisione non accadano più”. “Regaleremo al console onorario Avv. Martorelli una copia del Dei Delitti e delle Pene di Beccaria e una chiave, che simboleggiano il diritto ad una giusta detenzione e la liberazione dalle catene della violazione del diritto europeo”, concludono.