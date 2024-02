Mirafiori a rischio? Cirio replica a Tavares: "Gli incentivi ci sono. Stellantis produca di più"

"Su 5000 euro di incentivi, solo mille vengono usati per acquistare auto prodotte in Italia. Ecco perché è necessario che Stellantis ne produca di più, ed è su questo che insistiamo". Alberto Cirio replica così alle dichiarazioni del ceo di Stellantis, Carlos Tavares, che ieri aveva paventato perdita di posti di lavoro per Mirafiori (e Pomigliano) se il Governo non avesse sostenuto la domanda di auto elettriche, proprio come la 500 di Mirafiori.

Cirio: "Gli incentivi ci sono"