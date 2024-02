ATP Finals di tennis, Appendino: "Siamo al lavoro per mantenere l'evento a Torino"

"C'è la voglia, c'è la volontà di confermare le Finals a Torino, la Federazione ci sta lavorando. Quando le abbiamo portate a Torino, abbiamo sfidato città come Tokyo e Manchester, nessuno sapeva dove fosse Torino, è stato molto complicato. Abbiamo alle spalle tre edizioni che sono ogni volta più belle, con impatti economici importanti e in crescita, con ricadute in aumento ogni anno del 10-12%". Così, ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio 1 Sport, Chiara Appendino, deputata, ex sindaca di Torino e attuale vice presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, sulla possibilità di mantenere le ATP Finals a Torino anche oltre il quinquennio previsto.

"Rispetto a quando ci siamo candidati la prima volta", ha spiegato, "abbiamo maggiore credibilità e grandi risultati alle spalle. Nella mia doppia veste di torinese e vice presidente FITP, farà di tutto per far rimanere le Finals in Italia e nella mia città".