Ricerca di uno studio notarile a Torino: opportunità e modalità di contatto

Ti sei messo alla ricerca di uno studio notarile a Torino ? Allora non dovrai cercare a lungo: come in tutte le grandi città, infatti, anche nel capoluogo piemontese operano diversi professionisti che possono fare al caso tuo. Trattandosi di un servizio essenziale per la popolazione, la legge prevede infatti che sia garantito un numero di Notai sufficiente a soddisfare le richieste e le esigenze della popolazione. Ma quali sono i motivi principali per cui ci si rivolge a uno studio notarile e quali possono essere alcuni consigli o informazioni di cui tenere conto prima di fare la propria scelta? Vediamoli insieme.

Notaio per l’acquisto della casa a Torino: funzioni e costi

Possiamo presupporre che, come spesso capita, tu sia alla ricerca di un Notaio per l’acquisto di una casa a Torino : la compravendita immobiliare è infatti spesso il primo motivo per cui i cittadini hanno la necessità di entrare in contatto con questa figura professionale, insieme a testamenti e successioni e alla volontà di aprire una società.

Il ruolo del notaio nell’acquisto della casa è di fondamentale importanza per proteggere gli interessi di tutte le parti in causa: il venditore, l’acquirente e per certi aspetti anche lo Stato, che avrà così la certezza della riscossione delle imposte collegate a queste importante contratto. Non solo: attraverso il ricorso al Notaio per la gestione delle compravendite immobiliari lo Stato assicura anche la rispondenza dello stato di fatto dell’immobile alle schede catastali e anche un ricorso molto minore alle vie legali in caso di disaccordi. In effetti, questo è uno dei principali vantaggi anche per quanto riguarda le altre parti coinvolte: gli atti notarili, dunque redatti da un pubblico ufficiale quale è appunto il Notaio, hanno un altissimo valore legale ed è dunque praticamente impossibile impugnarli sino a prova di falso. È evidente come il ricorso al Notaio non costituisca solo un obbligo di legge, ma anche un importante motivo di tranquillità tanto per chi vende quanto per chi compra.

Dal primo contatto con uno studio notarile a Torino alla redazione dell’atto

Voglio dunque trovare uno studio notarile per l’acquisto di una casa a Torino e, essendo la prima volta che mi rivolgo a un notaio, non so bene cosa aspettarmi e come muovermi.

Innanzitutto la questione territoriale: pur essendo i notai suddivisi in distretti geograficamente localizzati, posso rivolgermi a un professionista di qualsiasi parte d’Italia, tenendo conto che dovrò comunque recarmi io nel suo distretto e così anche la mia controparte, quindi in questo caso a guidarci dovrebbe essere più che altro il buon senso.

Per quanto riguarda invece le spese notarili la convenzione - ma non è un obbligo di legge - vuole che sia l’acquirente a sostenere le spese notarili e dunque anche a scegliere il professionista cui rivolgersi.

Al Notaio andranno versate anche tasse e imposte relative all’acquisto della casa, a meno che non sia prevista l’Iva - dovuta in caso di acquisto di immobile nuovo o appena ristrutturato da impresa costruttrice - che andrà invece versata al venditore.

Ancora: esistono tariffe notarili predefinite per l’acquisto di una casa a Torino, magari diverse rispetto a quelle di altre località, che si tratti di grandi città come Milano o di piccole realtà di provincia? No, nonostante per un certo periodo ormai diversi anni fa fossero state definite delle tariffe notarili, ora è necessario chiedere un preventivo agli studi. Ciò che rimane invece fisso sono naturalmente tasse e imposte che, come detto sopra, il Notaio in qualità di sostituto d’imposta provvederà a riscuotere e versare allo Stato.

Tipologia e importo delle tasse dipendono da diversi fattori quali se si tratta di una prima o di una seconda casa oppure se si acquista da impresa o da privato o ancora se si tratta di un edificio nuovo o recentemente ristrutturato oppure no.

Infine: come trovo in tutta Torino il Notaio che fa al caso mio? Dovrò armarmi di pazienza e surriscaldare il telefono? In realtà esistono portali specializzati e gratuiti che ci aiutano anche in questo compito: come spesso accade, anche in questo caso la rete viene in nostro aiuto. Uno dei servizi di più lunga data e più specializzati in questo senso è NotaioFacile.it, che non solo ti consente di contattare studi notarili a Torino in pochi click, semplicemente selezionando la città di tuo interesse, ma propone un percorso guidato per poter fornire al professionista tutte le informazioni e i documenti di cui ha bisogno per poter redigere un preventivo e comprendere al meglio la tua specifica situazione.