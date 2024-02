Volley A1/F: una Wash4green Pinerolo ‘incerottata’ cercherà di difendere il sesto posto con Chieri

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è in forma smagliante e anche la Wash4green Pinerolo ha ritrovato gioco e ritmo, ma l’infortunio di Ungureanu ha accorciato di nuovo la coperta. Domani, domenica 4 febbraio, alle 17, il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, già sold out, ospiterà l’atteso derby torinese. Le chieresi sono lanciate sia nella coppa europea, sia in campionato, dove sono quinte, con 7 punti di vantaggio su Pinerolo. Le ‘pinelle’, dopo qualche partita zoppicante hanno ritrovato vittorie e sesto posto. Ma non sarà semplice difenderlo da Vallefoglia e da Firenze, che si trovano a due lunghezze di distacco. Coach Marchiaro in banda ha le mani legate: dopo l’infortunio di D’Odorico a inizio stagione sono arrivati quelli di Bussoli (operata giovedì al Cto di Torino alla caviglia destra) e di Ungureanu, e il solo ingresso di Mason non è sufficiente a compensare le perdite, perché nel reparto schiacciatrici è rimasta sola con Sorokaite, oltre a un impiego eventuale del libero di riserva Di Mario, soprattutto in fase di ricezione.