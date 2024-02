Lavoro e inclusione con “Tribe Up & Down”, il bar gestito da persone con disabilità intellettiva: “Creiamo autenticità”

Lavoro e inclusione con “Tribe Up & Down”, il bar gestito da persone con disabilità

Autenticità: è questa la parola d'ordine di “Tribe Up & Down”, bar gestito da persone con disabilità intellettive aperto nel weekend a Torino, più precisamente in corso Dante 12/h davanti alla sede dell'ATC.

Il “Tribe Up & Down”

Il bar è un progetto dell'agenzia di formazione “Tribe” in collaborazione con l'Istituto Professionale “Beccari” di Torino: “Non ci concentriamo – spiega Roberto Canu, ideatore del format insieme a Patrizia Faidiga – sulle capacità tecniche, bensì sulle soft skills valorizzando le attitudini naturali: in questo modo, attraverso l'unicità di ogni persona riusciamo a creare autenticità”.

La principale dimostrazione sono proprio i protagonisti del progetto come Stefano, appassionato di caffetteria e di cocktail, o come Federico, che oltre a lavorare dietro al bancone si cimenta nella sua più grande passione: fare il dj.

Il sostegno delle istituzioni

Presenti all'inaugurazione anche le istituzioni, come l'assessore a welfare, diritti e pari opportunità della Città di Torino Jacopo Rosatelli e la consigliera alle politiche sociali e giovanili della Città Metropolitana Valentina Cera: “Questo progetto - ha commentato – va oltre l'assistenza e dimostra, ancora una volta, l'importanza del protagonismo delle persone con disabilità”.