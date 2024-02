Festa in maschera a Cavour per aiutare i progetti di Domus Onlus

I Lions e i Leo propongono un evento maschera solidale per sostenere i progetti di Domus Onlus: venerdì 9 febbraio la festa di Carnevale si terrà alla tenuta La Morra di Cavour.

L’evento è organizzato da Lions Club Pinerolo Acaja, Airasca None, Barge-Bagnolo Piemonte e Cavour e Leo Club del Pinerolese.

L’intero ricavato della serata andrà a Domus Onlus, associazione che porta aiuto, supporto e assistenza a donne e bambini in Kenya, Afghanistan, Ucraina e Nicaragua. “A seconda di quanto verrà raccolto sapremo dove destinarlo – spiega Antonella Genovesio, presidente caovurese dell’associazione –: partiremo dai progetti umanitari per le famiglie e i bambini arrivati qui in Italia (tra cui delle ucraine, scappate dalla guerra, ndr), ma, se la cifra lo consentirà, parte del ricavato andrà anche al nostro orfanotrofio nel villaggio di Ndithini, in Kenya, che attualmente ospita 775 bambini”.

L’appuntamento è alla tenuta La Morra di Cavour, via Villafranca 77, alle 20. Il costo di partecipazione è di 30 euro, e comprende l’apericena, con buffet e primo, secondo e dolce serviti al tavolo; ci sarà inoltre musica dal vivo. Si invitano i partecipanti a vestirsi con abiti in stile “Carnevale di Venezia” e in maschera; per prenotare, entro lunedì 5 febbraio, telefonare al 335 255778.