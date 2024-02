Nicco e Bordese: “Siamo pronti a lavorare per il Piemonte”

Hanno scelto la cornice del piazzale del Pala Bus Company, dopo la partita di A1 di volley, per parlare di sport e territorio e annunciare la loro disponibilità a candidarsi nelle fila di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali dell’8-9 giugno.

Stasera il consigliere regionale Davide Nicco e il vicesindaco di Villafranca Piemonte Marina Bordese hanno comunicato la loro volontà di lavorare in tandem per il Piemonte. Lo hanno fatto durante un evento che ha richiamato anche sfere alte del partito come il senatore Lucio Malan e del segretario metropolitano Fabrizio Bertot. Nonché l'avvocato cavourese Giovanna Giolitti che ha parlato di Europa.

Nicco ha 54 anni, fa il commercialista ed è stato sindaco di Villastellone per due mandati, prima del salto in Regione. Ha le idee chiare sul perché è pronto ad affrontare nuovamente la corsa per il consiglio regionale: “Vorrei continuare l’impegno preso per rappresentare il territorio in Regione, proseguendo nell’opera di aiuto ai cittadini e agli amministratori comunali e portando avanti i tanti progetti ancora in itinere – motiva –. Sarò affiancato in questa avventura da Bordese: insieme cercheremo di rappresentare al meglio il nostro territorio Chierese, Carmagnolese e Pinerolese”.

Bordese ha 50 anni, è attualmente responsabile dell’area tecnica dei Comuni di Casalgrasso e Murello è in Comune a Villafranca Piemonte da 20 anni ed è anche stata sindaco dal 2014 al 2019: “Sono pronta ad affrontare questa sfida perché i Comuni piccoli nella nostra Regione sono tanti e sono importanti. Voglio portare la loro voce in Consiglio”.