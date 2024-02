Patto di collaborazione tra Rivoli e Grugliasco per rafforzare la sicurezza

"Abbiamo affrontato tanti temi, la violenza di genere, la microcriminalità fino ad arrivare a questioni che ci toccano da vicino come il crescente fenomeno delle baby gang, che sta creando qualche disagio anche a noi", afferma il sindaco Gaito.

"Insieme si è pensato alle possibili soluzioni al problema e di come organizzare ulteriori operazioni controllo sul nostro territorio. Al Vicequestore auguriamo buon lavoro per questo nuovo incarico. Siamo certi che lavoreremo, insieme, per migliorare sempre di più la sicurezza delle nostra città", ha concluso Gaito.