Basket, la Reale Mutua lancia i miniabbonamenti per la fase ad orologio

Reale Mutua Basket Torino comunica che a partire da ora sono in vendita i miniabbonamenti per le 5 partite casalinghe della Fase a Orologio che si disputeranno al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini).

Torino inizierà la Fase a Orologio con la prima partita in trasferta a Chiusi, domenica 11 febbraio alle ore 18. Il primo appuntamento casalingo è programmato per lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 contro Piacenza (l’incontro si disputerà di lunedì per aggirare la concomitanza con le LBA Final Eight, evento che si terrà a Torino dal 14 al 18 febbraio). Il resto del calendario è in via di definizione e sarà comunicato una volta formalizzato dalla Federazione.

Di seguito le altre avversarie di Torino nella fase a orologio: Cividale (trasferta), Cento (in casa), Forlì (trasferta), Trieste (in casa), Orzinuovi (trasferta), Rimini (in casa), Fortitudo Bologna (trasferta) e Verona (in casa).

Ricordiamo che gli abbonati di Basket Torino che abbiano sottoscritto un abbonamento FULL a inizio stagione hanno già diritto ad assistere alle partite della fase a orologio, poiché già incluse nell'abbonamento FULL.

La campagna miniabbonamenti della Fase a Orologio include un periodo di prelazione abbonati fino a domenica 11 febbraio, in cui gli abbonati LIGHT di Basket Torino potranno sottoscrivere il miniabbonamento con il diritto di confermare il proprio posto. Contemporaneamente alla prelazione abbonati, è aperta anche la vendita libera per i posti non in prelazione. La vendita libera proseguirà poi anche da lunedì 12 febbraio fino a domenica 18 febbraio, vigilia della prima partita in casa.

DOVE ACQUISTARE I MINIABBONAMENTI

I miniabbonamenti sono disponibili ora online su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/reale-mutua-basket-torino-fase-a-orologio/229741) oppure presso le biglietterie di Basket Torino nei seguenti giorni e orari:

Sede di Basket Torino in Via Cervino 50, da mercoledì 7/2 a venerdì 9/2 dalle 14.00 alle 19.00 (gli orari della prossima settimana saranno comunicati prossimamente)

“The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 nei giorni e orari di apertura dello store

Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita nei giorni e orari di apertura delle sedi

PREZZI