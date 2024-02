E' tornato l'inverno: nel fine settimana domina la pioggia e in montagna ci sarà la neve

Dopo giorni di alta pressione e temperature primaverili ci attende un fine settimana movimentato, con piogge e neve in montagna. Anche se sembra più un peggioramento autunnale che invernale. Graduale miglioramento da domenica.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi e domani cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, precipitazioni in un primo tempo su alto piemonte, da domani più diffuse anche sul resto del Nord Ovest. Neve abbondante oltre i 1300/1400 metri. Piogge prevalenti sotto queste quote, intense su pianure settentrionali.

Temperature massime in calo e comprese tra 10 e 11 °C. Minime domani mattina in aumento e comprese tra 7 e 9 °C.

Venti assenti o deboli nordorientali in panura, raffiche di direzione prevalente meridionale sulle Alpi.

Domenica miglioramento a partire da Ovest, ancora residue precipitazioni al mattino presto, precipitazioni irregolari da nordovest sui confini alpini. Rasserenamenti nel corso della giornata.

Temperature massime in leggero rialzo, minime stazionarie o in leggero calo in caso di rasserenamenti temporanei.

Venti assenti o deboli variabili su pianure, Foehn anche forte su Alpi occidentali, Valle d'Aosta e Alpi settentrionali.