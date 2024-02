Le Gru inaugura Piazza Sud: dall'asta per Ugi al dj set con Skin, una settimana ricca di eventi

L’imponente percorso di restyling che ha portato nel novembre 2022 all’inaugurazione della nuova “Piazza Nord”, completa ora la seconda fase: dal 10 al 17 febbraio Le Gru organizza una settimana di eventi per svelare al pubblico anche “Piazza Sud”, il secondo grande spazio ristrutturato del Centro, nel quadro di un progetto che porterà a un mall completamente rinnovato e avveniristico: sarà una grande festa!



Una cupola di vetro e acciaio che porta all’interno la luce del cielo, nuove strutture e materiali che richiamano la natura, scale mobili di ultima generazione, toilette di design, aree relax e un progetto che mette al centro l’efficienza energetica, per un’esperienza di shopping sempre più spettacolare e accogliente nel più grande, importante e storico mall del Piemonte. Grazie al restyling affidato ai migliori architetti internazionali a Le Gru lo shopping vive una nuova prospettiva: tantissimi negozi per stupirsi con proposte sempre nuove - nel 2023 ci sono stati più di venti fra restyling o aperture di nuovi punti vendita, fra i migliori e più interessanti brand italiani e internazionali, moltissimi in esclusiva per il Piemonte – e un’esperienza culinaria tutta da provare in un vero e proprio viaggio tra le specialità italiane e del mondo in qualunque momento della giornata.



L’inaugurazione della nuova Piazza Sud durerà 7 giorni, dal 10 al 17 febbraio. In pieno stile Le Gru, ci saranno eventi per tutti i gusti e le età: famiglia, intrattenimento, giochi, arte, sociale, grande spettacolo!