Special Olympics, test event nei siti olimpici di Sestriere e Pragelato

Mai come questa volta i Giochi Nazionali Invernali Special Olympics, giunti alla XXXV edizione, rappresentano un evento attesissimo per gli Atleti e per le loro famiglie dal momento che faranno letteralmente da apripista ai prossimi Giochi Mondiali invernali organizzati per la prima volta in Italia dall’8 al 16 marzo 2025.

"Questo evento, ne sono certa, – scrive il Direttore Nazionale, Alessandra Palazzotti, nella lettera introduttiva alla Circolare inviata a tutti i Team – soprattutto in questo difficile periodo storico, potrà contribuire a lanciare un messaggio positivo dove le differenze di etnia, genere, cultura e abilità, sono superate dal rispetto e dall’accoglienza in un clima di piena inclusione sociale".