Uno scatto, una storia: Milton H. Greene, il fotografo amico di Marilyn Monroe

Nato a New York il 14 marzo 1922, Milton Greene iniziò a fotografare all'età di 14 anni. Sebbene avesse ricevuto una borsa di studio presso il rinomato Pratt Institute, una maggiore consapevolezza dell'immagine fotografica distolse la sua attenzione verso la macchina fotografica e la sua versatilità.

Ben presto divenne apprendista del famoso fotoreporter e mago della composizione, Elliot Elisofen. In breve tempo, il suo appassionato interesse per la moda e la macchina fotografica lo ha portato ad assistere Louise Dahl-Wolfe, l'illustre fotografa di moda nota per le sue copertine uniche e le pagine di moda per Harper's Bazaar.

All'età di ventitré anni, Milton veniva definito "il ragazzo prodigio della fotografia a colori".

Sebbene Greene fosse inizialmente rinomato per le sue fotografie di alta moda, sono i suoi straordinari ritratti degli artisti, dei musicisti, delle celebrità cinematografiche, televisive e teatrali più amati a diventare leggendari.

È stata l'abilità di Milton come regista che gli ha permesso di catturare le qualità che meglio personificavano la persona reale, rendendo ciascuna delle sue immagini una dichiarazione eloquente e unica mentre convertiva la sua straordinaria visione in avvincente arte fotografica.

Milton credeva che come artista/fotografo volesse catturare la bellezza delle persone, che era nel cuore e mostrarla in modo elegante e naturale. I suoi doni erano il tempismo impeccabile e la creazione di un rapporto in cui permettersi di essere visti.

Sono famosi i suoi ritratti, in particolare quelli realizzati a Marilyn Monroe. Incontrò Marilyn Monroe durante un servizio fotografico per la rivista Look nel 1953. I due svilupparono un rapporto immediato, diventando rapidamente amici intimi e infine soci in affari.

A parte le sue straordinarie immagini di Monroe, ha lavorato con una miriade di altre celebrità, da Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e Audrey Hepburn, a Grace Kelly, Marlene Dietrich, Dizzy Gillespie e Judy Garland.

La sua fotografia gli è valsa numerosi riconoscimenti, medaglie e premi nazionali e internazionali; tra questi l'American Institute of Graphic Arts e l'Art Director's Club di New York, Chicago, Los Angeles, Filadelfia, San Francisco e Detroit. Uno dei suoi ultimi premi è stato assegnato dall'Art Director's Club di New York per il suo lavoro in Harpers Bazaar.

Muore a Los Angeles nel 1985, il lavoro di Milton H. Greene continuerà ad essere considerato rappresentativo di un'epoca che potrebbe essere scomparsa, ma che sarà sempre riflessa nelle immagini.

