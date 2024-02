Questa sera (ore 21) ritorna “Time Out”; Ospiti Gino Primasso, Alessia Populini e Francesca Parlangeli

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2, ideato e prodotto dal Gruppo editoriale More News. Titolo della 15^ puntata stagionale: “In campo chi canta?”, con un chiaro richiamo alla kermesse canora del Festival di Sanremo. Ospite del conduttore Matteo La Viola il direttore sportivo della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Gino Primasso. Due i collegamenti in diretta: il primo con la palleggiatrice della Itas Trentino Francesca Parlangeli e il secondo con la schiacciatrice della Cda Talmassons Alessia Populini. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con protagoniste Giorgia Zannoni (Uyba Busto Arsizio), Michele Marchiaro (Pinerolo), Yasmina Akrari (Pinerolo), Chiara Mason (Pinerolo), Elisa Zanette (Futura Busto Arsizio), Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì) e Miriana Manig (Lpm).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.