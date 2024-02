Grand Prix Fie Trofeo Inalpi: dieci azzurri conquistano il tabellone finale torinese

All’Inalpi Arena si è conclusa la seconda giornata di gare del Grand

Prix FIE Trofeo Inalpi di fioretto, dedicata alle qualifiche maschili.



Per quanto riguarda gli azzurri in gara, sono stati esentati per dirittodi ranking Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Alessio Foconi e Filippo Macchi, già inseriti nel tabellone principale al via domattina alle ore 9.



Le prove di oggi hanno invece promosso subito dopo i gironi Giorgio

Avola, Davide Filippi, Damiano Di Veroli e Guillaume Bianchi. A loro daltabellone preliminare si sono ancora aggiunti Giulio Lombardi, Giuseppe Franzoni, Tommaso Martini, Alessio di Tommaso, Edoardo Luperi e Francesco Ingargiola per un totale di dieci italiani che domani andranno ad aggiungersi ai quattro esentati.



Domani, dunque, il gran finale con i tabelloni principali delle due

gare, maschile e femminile, a partire dalle ore 9.

Per le fasi decisive, dalle ore 17.30, è prevista un’attenzione

mediatica senza precedenti in Italia per una gara Grand Prix: semifinali e finali, infatti, saranno trasmesse in diretta sia da RAI Sport che da SKY Sport Max, e ci sarà - come per tutti i Grand Prix - anche la copertura di Eurosport che proporrà invece gli assalti in differita.



I BIGLIETTI PER LA GIORNATA FINALE

Domani l’ingresso per assistere alle gare sarà consentito attraverso

l’acquisto del biglietto per l’intera giornata presso la biglietteria

dell’INALPI Arena (costo del biglietto intero 15 euro, ridotto 10 euro).