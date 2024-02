Invecchiare liberi dalle malattie: dall'Europa a Torino 18 milioni di euro per il progetto Stage

La vita si allunga, ma bisogna trovare il modo di viverla in salute

Si chiama "Stage" il progetto - finanziato da quasi 18 milioni da parte dell'Europa - per provare a vincere una sfida decisiva, in una società con un'età media sempre più alta. Vivere più a lungo, liberando l'invecchiamento dalle tante malattie che finiscono per accumularsi e appesantire gli anni della terza età.

Si chiama "pluri-patologia" il nemico che vuole combattere l’Unità di Epidemiologia della Città della Salute di Torino, che insieme all’Università degli Studi di Torino partecipa a Stage. Coinvolte anche l'Università finlandese di Oulu. Il progetto avrà una durata complessiva di 6 anni, facendo affidamento sui fondi di Horizon Europe.

Entro il 2050 gli over75 raddoppieranno

Entro il 2050 si prevede che la popolazione di età pari o superiore a 75 anni raddoppierà in quasi tutti i Paesi europei: una proiezione demografica che evoca scenari sociosanitari altamente problematici, che rendono necessarie soluzioni integrate e flessibili, a partire dal singolo individuo fino a coinvolgere la sfera collettiva. La possibilità per una persona di mantenersi in salute durante l’invecchiamento dipenderà sempre di più, infatti, dalla sua capacità di adottare stili di vita sani, attraverso semplici ed accessibili misure di prevenzione primaria.

Agire sulla prevenzione personalizzata Il progetto Stage ritiene che questa “sfida” sia realistica e vada promossa il prima possibile attraverso una prevenzione sempre più personalizzata , ma per colmare le lacune nell’ambito delle evidenze scientifiche, nonché le molteplici barriere etiche, sociali e strutturali esistenti, i ricercatori dovranno collaborare con i decisori politici e la cittadinanza.

Per rispondere a tali esigenze occorre approfondire la comprensione dei diversi ambienti e stili di vita, dei fattori di stress sociale e della biologia dell’invecchiamento, ma soprattutto adottare una visione life course, ossia che abbracci l’intero arco esistenziale delle persone.

Il progetto Ninfea

La partecipazione a Stage del progetto Ninfea (coordinato dall’Unità di Epidemiologia della Città della Salute di Torino, diretta dal professor Lorenzo Richiardi), la più importante coorte web-based italiana, consentirà di valorizzare il patrimonio di dati acquisito dal 2005 attraverso i questionari di follow-up che hanno permesso al team di ricercatori di seguire le traiettorie di salute delle mamme e dei loro figli nell’arco di vent’anni.

Grazie all’approccio life course e ad un’impostazione digitale, Stage sarà in grado di produrre modelli bio-psicosociali e strumenti “a misura di età” assistiti dall’ intelligenza artificiale , per rilevare, prevenire e ridurre il rischio di invecchiamento con multi-morbilità (due o più patologie).



Sanità e assiustenza

Stage progetterà soluzioni per servizi sanitari ed assistenziali incentrati sulla persona , focalizzati su periodi specifici della vita e basati sui bisogni reali. Tali soluzioni saranno frutto di una virtuosa collaborazione con cittadini, pazienti, operatori sanitari e decisori politici ed includeranno sia lo svolgimento di studi clinici di coorte sia lo sviluppo di un Atlante europeo dell'invecchiamento sano, digitale ed interattivo, per informare il processo decisionale politico e lo sviluppo urbanistico di quartieri a misura di anziano.