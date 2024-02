Il grande basket torna a Torino con le Final Eight. Lo Russo: "Visibilità, ma anche modo per avvicinare giovani allo sport"

Il grande basket torna a Torino con la seconda edizione consecutiva delle Final Eight di Coppa Italia, alla Inalpi Arena dal 14 al 18 febbraio . Quest'anno l'evento raddoppia, aggiungendo alla competizione maschile le Finali Four femminili . Umana Reyer Venezia, Allianz Geas Sesto San Giovanni, Famila Wuber Schio e Passalacqua Ragusa si sfideranno il 16 febbraio, mentre la finale si giocherà il 18 alle 14.30, prima della finale maschile.

"Siamo impegnati - ha aggiunto - a cercare di portare in città il maggior numero di eventi sportivi. Un'occasione di visibilità per la città, ma anche un modo per far avvicinare ancora di più i giovani allo sport vedendo i grandi campioni". "Cerchiamo di rendere - ha sottolineato il sindaco - le Final Eight più partecipate, anche con appuntamenti oltre la partita. Questa capacità organizzativa, che ci viene riconosciuta, sta facendo crescere la reputazione nazionale e internazionale di Torino: questo fa da volano per conquistare altri eventi".