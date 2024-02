Presentato a Sestriere il Tour de France che vedrà protagoniste le montagne piemontesi

Questa mattina è stato presentato a Sestriere il Tour de France. Le montagne piemontesi saranno protagoniste di una parte fondamentale del più prestigioso e seguito percorso ciclistico al mondo. Un evento che, la Regione Piemonte ne è convinta, sarà occasione di crescita per il territorio.



“Le montagne piemontesi non hanno nulla da invidiare a quelle di altre regioni e di altri Paesi. Anzi, siamo qui a Sestriere oggi per ribadire che il passaggio del Tour de France è l’ennesimo tassello che conferma che il nostro territorio è un’eccellenza sportiva a 360 gradi - affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. Sappiamo che impatto positivo possano avere sul territorio eventi di questo tipo e vogliamo che le nostre competenze organizzative siano sempre al lavoro per organizzare e per attrarre nuove occasioni di crescita”.



“I grandi eventi non arrivano sul territorio per caso. Se il Tour de France oggi passerà dalle nostre valli è grazie a un grande lavoro svolto dai Comuni, della Regione Piemonte, da imprenditori come Elvio Chiatellino - afferma il sindaco di Sestriere Giovanni Poncet -. Siamo fieri di poter ospitare una manifestazione sportiva simile e siamo pronti a ospitare gli appassionati che vorranno vivere questo sogno con noi”.