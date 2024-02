Sport |

Basket, la Reale Mutua lancia una promozione speciale legata alle Final 8: contro Piacenza ingressi a 5 euro

Una iniziativa legata alle finali di Coppa Italia in programma a Torino

La Reale Mutua lancia una promozione speciale legata alle Final 8 di Coppa Italia

È tempo di grandi eventi sotto la Mole, con la LBA Frecciarossa Final Eight e la LBF Frecciarossa Final Four che si terranno questa settimana alla Inalpi Arena da mercoledì 14 febbraio a domenica 18 febbraio. Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare una promozione speciale dedicata a tutti gli appassionati di pallacanestro che questa settimana assisteranno all’evento. La “Promo Final Eight” è valida per la partita di campionato tra Reale Mutua Torino e UCC Assigeco Piacenza, in programma lunedì 19 febbraio alle ore 20.30 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino). Mostrando il ticket delle Final Eight in biglietteria, si può acquistare il biglietto per Torino-Piacenza a soli 5 euro nei settori dell’anello Blu oppure 10 euro nei settori dell’anello Giallo. Non solo: tramite la Promo Final Eight, gli abbonati di Basket Torino, mostrando il ticket del torneo, avranno diritto a un biglietto omaggio per portare un amico o un parente alla partita contro Piacenza. Si può usufruire della promozione presso le seguenti biglietterie: - Sede di Basket Torino in Via Cervino 50: mercoledì 14/2 dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, e venerdì 16/2 dalle 14 alle 19 - Decathlon Grugliasco sabato 17/2 dalle 15 alle 19 - Pala Gianni Asti (Parco Ruffini) lunedì 19/2 (giorno della partita) dalle 18.45 fino alla palla a due (ore 20.30)

