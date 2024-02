"Disturbi alimentari e sport: cosa c’è di vero?". Un incontro al Palaginnastica di via Pacchiotti

I disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia in particolare ma anche ortoressia, vigoressia e altri) sono aumentati specie tra i giovanissimi complice la pandemia del 2020 che ha fatto manifestare sintomi di disagio, a causa dell’isolamento e del repentino cambiamento delle abitudini quotidiane e, di conseguenza, di routine consolidate.

La prima battaglia per contrastare i disturbi del comportamento alimentare (o disturbi della nutrizione e dell’alimentazione) è quella di formare insegnanti, operatori del settore dello sport, famiglie e medici di base per individuare i primi sintomi ma, soprattutto, è utile disinnescare alcuni luoghi comuni che fanno male a una corretta informazione.

Palaginnastica, via Pacchiotti 71, Torino

Interverranno: Giovanni Abbate Daga – psichiatra responsabile del Centro d’eccellenza per la cura dei Disturbi dell’alimentazione Città della Salute ospedale Molinette di Torino; Raffaele Gallo – consigliere regionale proponente della legge reg.10/22 sui disturbi del comportamento alimentare; Daniela Capra, medico specialista in medicina dello sport; Marco Fadde – medico specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore.