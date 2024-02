Cosa prevede e che impatto avrà su Casino Alpha la nuova riforma del gioco d'azzardo italiano?

Ormai è chiaro, il Governo Italiano sta per attuare una riforma sul tema del gioco d'azzardo online.

In questo articolo proveremo a spiegarti il contenuto di questo riordino delle leggi in materia di betting online, avendo cura di capire le reazioni dei diretti interessati.

Passeremo poi ad individuare ciò che ti porta qui, ovveo l'impatto che questa nuova riforma ha su Casino Alpha, l'hub principale di tutti coloro che vogliono informazioni e consigli sul gioco d'azzardo online.

Senza ulteriore indugio, tuffiamoci alla scoperta di questa riforma del Governo Meloni.

Contenuto della riforma

Inoltre, è stato proposto un sensibile aumento del costo delle licenze. I richiedenti, dopo aver già dovuto subire un aumento da 200.000€ a 2.500.000€, potrebbero dover sborsare 7 milioni di € per ottenere o mantenere una licenza ADM. Questo è senza dubbio il punto cardine di tutta la vicenda, e che avrà le magggiori conseguenze.

Infine, è stato anche proposto un divieto della pubblicità, cosicché i casinò online ed i siti di scommesse sportive non potranno più raggiungere il loro pubblico di riferimento.

Quindi, riassumento, la riforma prevede:

Differente trattazione tra gambling online e gioco d'azzardo terrestre;

Aumento delcosto della licenza ADM (ex AAMS), fino a 7.000.000€;

Divieto di pubblicità.

Le reazioni delle associazioni di categoria

A prendere questa nicchia di mercato "libera" potrebbero essere così i casinò senza licenza, da sempre poco attenti al gioco sicuro e responsabile. Si tratterebbe di una danno considerevole per i giocatori, che sarebbero esposti a numerosi rischi, non solo per le loro finanze, ma anche per la loro salute.

Si sono anche dimostrati disponibili a collaborare, al fine di arrivare ad una riforma armonica, equiparando gioco online e gioco terrestre, nell'interesse di tutti.

A questi ha fatto da eco anche Maarten Haijer, segretario generale dell'EGBA (European Gaming and Betting Association, l'associazione di categoria che unisce i concessionari a livello europeo). Secondo lui, il gioco illegale e non regolamentato, in Italia, frutta ben 1 miliardo di €, cifra destinata a crescere se verrà confermato l'aumento del costo delle licenze. Anche l'EGBA si è dichiaratoadisponibile a collaborare, per arrivare ad una rifor,ms che tenga conto anhe dei bisogno dei giocatori.

Che impatto avrà la riforma su Casino Alpha?

Quale che siano le decisioni che prenderanno il Parlamento Italiano ed il Governo Meloni, un problema rimane, ovvero gli interessati saranno sempre in cerca di informazioni sui casinò online, con le nuove leggi o con le vecchie regole. Avranno percuiò bisogno di essere informati su questioni che ritengono rilevanti.

Questa è stata una delle forze trainanti degli autori ed analisti dei casinò online, nonché missione dichiarata. E ora, con l'ultima versione internazionale di Casino Alpha , l'attenzione ai dettagli e la necessità di precisione sono solo aumentate.

Recentemente lanciata ma cresciuta su una direttrice che si è dimostrata utile nel tempo, la versione internazionale di CasinoAlpha continuerà a servire i suoi utenti con lo stesso grado di attenzione per casinò online sicuri e legittimi.

Certamente, la riforma del mercato italiano avrà un impatto su tutto il settore, se andrà in porto senza modifiche, ma Casino Alpha si propone come roccia salda nella marea.

Conclusioni sulla nuova riforma del gioco d'azzardo online

Il Governo ha proposto una riforma del gioco online, che andrà a scuotere completamente il mercato. Innanzitutto, gambling online e gioco d'azzardo fisico verranno trattati in maniera differente.

Poi, è previsto un sensibile aumento del costo delle licenze, per cui gli interessati dovranno sborsare ben 7.000.000€. Infine, viene imposto un ban alle pubblicità dei casinò online, che non potranno così raggiungere il loro pubblico di riferimento come un tempo.

Le reazioni sono state vigorose da paret delle associazioni di categoria italiane, ma anche da parte dell'EGBA. Tutti pensano che il canone da 7.000.000€ sia eccessivo, e non faccia altro che scoraggiare eventuali intteressati, per lasciare il mercato in mano ai siti di scommesse e casinò onlilne non regolamentati, a danno dei giocatori.

In questo marasma, CasinoAlpha rimane saldo nella sua posizione di stabilità, come piattaforma al servizio di tutti coloro i quali cercano informazioni sui migliori casinò online in Italia.