Crollo Juventus, adesso è a rischio il secondo posto

La Juve aveva illuso un po' tutti, regalando una sferzata di vitalità ad un campionato oramai chiaramente nelle mani dei nerazzurri. l'Inter ha infatti certificato la sua forza con le ultime tre vittorie in campionato, di cui una proprio a danno dei bianconeri. La vecchia signora ha visto così sgretolarsi il suo muro di certezze, o quantomeno di speranze fondate, scivolando addirittura a -7 dalla capolista. E ora? Con il sogno scudetto sfumato definitivamente, la Juve rischia anche di perdere il secondo posto, con il Milan arrivato proprio lì, ad un passo.

La Juve crolla e dice addio allo scudetto

La Juventus, come anticipato poco sopra, ha inanellato una serie di risultati negativi che le sono costati la possibilità di continuare a competere per il tricolore. I bianconeri non erano favoriti ad inizio stagione, ma avevano comunque trovato la forza di ritagliarsi un campionato di primissimo livello. L'Inter è una corazzata, lo si sapeva, e lo avevano sostenuto sin dall'inizio anche i portali specializzati in sport, come il sito Kelbet.it ad esempio, non lasciando dubbi in termini di quote e scommesse. Eppure qualcosa si è rotto, in un meccanismo che comunque non sembrava perfetto.

La filosofia del "corto muso" di Allegri non funziona più, perché un solo gol non basta per poter vincere, se poi la fase difensiva viene curata con meno attenzione rispetto al solito. Una prova concreta l'abbiamo avuta con gli ultimi tre match giocati dalla vecchia signora: una sconfitta (l'ultima) contro l'Udinese per 1-0, una sconfitta contro l'Inter per 1-0 e infine il pareggio contro l'Empoli per 1-1.

La Juve aveva l'obbligo di vincerle tutte e tre, sia per il valore inferiore degli avversari (Empoli e Udinese), sia per superare definitivamente l'Inter e conquistare il primo posto. Alla fine dei giochi, invece, i bianconeri hanno conquistato soltanto uno dei nove punti a disposizione. Così, da un vantaggio di +1 (momentaneo), sono scivolati a -7 dai nerazzurri, che a questo punto certificano una fuga che - a meno di improbabili ribaltoni - significherà scudetto e seconda stella sul petto.

Juventus, attenzione al secondo posto

Persa la possibilità di lottare per lo scudetto, adesso la Juventus deve fare di necessità virtù e mantenere almeno il secondo posto in campionato. Il motivo è semplice da spiegare: significa incassare più denaro e partire da una posizione migliore ai sorteggi della prossima edizione della Champions League. Purtroppo per i bianconeri, però, l'ampio vantaggio dalla seconda in classifica si è ridotto inesorabilmente, a causa degli ultimi tre risultati collezionati in campionato.

E ora c'è il Milan che bussa con prepotenza alla porta. I rossoneri sono in netta ripresa e, anche se non sono privi di difetti, hanno ridotto in poche settimane il margine che li separava dalla Juve, al punto da arrivare a -1 in classifica. La sensazione è che la Juventus abbia perso il bandolo della matassa, e che le tante energie spese in questo campionato per tenere testa all'Inter abbiano avuto un forte contraccolpo sugli uomini di Allegri. Ma non c'è tempo per piangersi addosso, perché adesso torna il campo.