Negozi più attraenti e funzionali sulla ‘Via delle 5’

Il distretto del commercio ‘La Via delle 5’, che comprende i comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Cavour, Vigone e Villafranca Piemonte, sosterrà direttamente le attività del proprio territorio con il progetto ‘Innovazione e rilancio lungo la Via delle 5’, che partirà domani, giovedì 15 febbraio.

Il progetto nasce dalla vittoria del bando regionale per i Distretti del Commercio del Piemonte, che ha portato in dotazione 250mila euro, a cui si aggiungeranno i contributi dei Comuni per un totale di 312mila euro. “Questo progetto sarà di sostegno sia ad attività preesistenti, che ad attività non ancora aperte” spiega Leonardo Crosetti, Assessore al Commercio del Comune di Cavour, capofila del progetto. Saranno a disposizione 62.500 euro a Comune, e il finanziamento dato ai vincitori del bando coprirà il 90% delle spese previste dai partecipanti, con un minimo di 500 euro e un massimo di 6mila. “L’idea è di poter dare una mano anche per progetti piccoli, che i commercianti considerano utili per la propria attività” chiarisce Crosetti. Esempi di progetti presentabili sono quindi rifacimento insegne, illuminazione esterna, vetrine, saracinesche, miglioramento impianti di allarme esterni, dehor e arredo urbano per attività già avviate; per le nuove aperture è previsto invece anche l’acquisto di materiali da interno, come scaffalature e arredamento.

Con l’apertura del bando, che uscirà domani sui siti Internet dei Comuni, verranno pubblicati i moduli di partecipazione, dove gli aspiranti dovranno comunicare i lavori che intendono compiere e i loro preventivi. “Verrà stilata una graduatoria che terrà conto di vari fattori, e a parità di punteggio sarà in vantaggio chi ha presentato prima la domanda – aggiunge Crosetti –. Se invece avanzassero fondi, decideremo se riaprirlo più avanti o redistribuire il finanziamento tra i partecipanti”. Il bando sarà aperto fino al primo aprile; la graduatoria sarà stilata un mese dopo, e i vincitori dovranno completare i lavori entro il 30 settembre.

In seguito partiranno altre attività comprese dal progetto, anch’esse finanziate quindi all’80% da Regione e al 20% dai Comuni, che saranno a disposizione gratuita di tutti gli imprenditori e le imprenditrici commerciali: attività formative in collaborazione con le Ascom, app del Distretto per la promozione commerciale e turistica del territorio, video e foto promozionali, potenziamento dei social e valorizzazione e riuso dei locali sfitti con vetrofanie, pannelli e roll up. Per queste attività si prevede un investimento di circa 45mila euro.

“Speriamo di poter dare una mano a tutti, e che le imprese colgano questa occasione per migliorarsi e, di conseguenza, migliorare il proprio paese. Abbiamo cercato di rendere il bando il più chiaro possibile, ma qualora si avessero dei dubbi sulla compilazione ci si potrà avvalere di consulenze a costi contenuti alle Ascom del territorio e gratuite nei Comuni” conclude Crosetti.