Sport |

Basket, la Reale Mutua ritrova Simone Pepe

Via libera dei medici per riprendere (in modo graduale) gli allenamenti, dopo l'infortunio della scorsa settimana

Reale Mutua Basket Torino comunica che Simone Pepe è stato sottoposto ad accertamenti strumentali al polpaccio sinistro dopo aver accusato un lieve fastidio muscolare durante una sessione di allenamento antecedente l'ultima partita di campionato contro l'Umana Chiusi. Gli esami effettuati non hanno riscontrato lesioni e il giocatore ha ricevuto l’autorizzazione dallo Staff Medico a riprendere ad allenarsi in maniera graduale con la squadra.

