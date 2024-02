Santi Francesci: dal palco di Sanremo 2024 a quello del Teatro Concordia

A pochi giorni dalla conclusione della 74° edizione del Festival della Canzone Italiana, i Santi Francesi annunciano il loro “Club Tour 2024” che in autunno li vedrà protagonisti sui più importanti palchi d’Italia.

A fare da apripista sarà la tappa torinese al Teatro Concordia di Venaria Reale il 20 novembre.

Dopo un’esperienza come quella del Festival di Sanremo i SANTI FRANCESI hanno scelto come prima cosa di raccontare e raccontarsi attraverso la musica con quattro show intimi nelle chiese, per poi dare sfogo alla loro energia live sui palchi dei club.

"La prima esigenza è stata quella di ritrovarsi in luoghi piccoli e speciali come le chiese da riempire di poesia, suoni, parole ed emozioni, luoghi dove guardarsi negli occhi e confrontarsi con persone che possano condividere le stesse intenzioni - spiegano i due artisti - Sanremo ci ha fatti crescere, come una maratona affollatissima che ti spinge a cercarti dentro la verità. Abbiamo provato a raggiungervi attraverso uno schermo, e ora scalpitiamo all’idea di sentirvi vicini, se lo vorrete, anche nei club".

