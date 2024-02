Torino celebra il grande basket: La Mole si accende con il Frecciarossa Final Eight

Il grande basket italiano, di scena in questi giorni a Torino con la Frecciarossa Final Eight, verrà omaggiato con un proiezione luminosa sulla Mole Antonelliana, simbolo della città.

Questa sera e domani sera, giornate in cui si disputano le semifinali e la finale del torneo, verrà proiettato sulla Mole il logo delle Finals, che stanno appassionando il pubblico torinese. Sono oltre 15600, infatti, gli spettatori complessivi registrati sugli spalti dell’Inalpi Arena nelle prime due giornate del torneo dedicate ai quarti di finale, mentre sono già sold out le partite in programma oggi e domani. Ieri sera c’è stato invece l’omaggio alle Final Four femminili che, prima volta nella loro storia, si svolgono insieme al torneo maschile.