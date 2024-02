Sport |

Basket Collegno, Ultima giornata di ritorno del Girone A: Casale spacca in due la partita nel terzo quarto

Casale ai play-in Gold con 30 punti all’attivo e Collegno ai playout con 14

Ultima giornata di ritorno del Girone A della stagione regolare di Serie B Interregionale. Un parziale di 23-8 nel terzo periodo consegna la vittoria agli ospiti. Alla fine il verdetto dice: Casale ai play-in Gold con 30 punti all’attivo e Collegno ai playout con 14.



In totale emergenza in cabina di regia con De Bartolomeo ancora out e con l’assenza di Framarin, i Lions faticano nei primi possessi. Si parte subito 4-0 per gli ospiti che con il duo Dimitrov-Serchia puniscono a ripetizione la difesa biancorossa. Mortarino con 8 punti in fila tiene a galla Collegno. Poi ci pensano Tiagande da sotto e Tarditi da tre punti a impattare sul 13 pari alla boa del quarto. Ed ecco che inizia il tira e molla, con grandi canestri da una parte e dall’altra. Borgialli, Tarditi e una super schiacciata di Tiagande in una metà campo, il solito Dimitrov e Giacomelli nell’altra. Sul finire del quarto, però, un paio di giri in lunetta degli ospiti porta sul +5 Casale (22-27).



La Junior parte forte trovando canestri facili da sotto e con la tripla di Formenti trova il massimo vantaggio dopo appena due minuti (24-34).

Milone con un bell’arresto e tiro dall’angolo prova a fermare

l’emorragia, ma alla fine sono Tarditi con 4 punti in fila e una tripla da distanza siderale di Elkazevic a riportare in partita i Lions, costringendo coach Arioli al timeout. Alla boa del quarto il tabellone dice 33-36. Un controparziale guidato da Avonto e Rosso ribalta ben presto l’inerzia della partita. A 1’ dall’intervallo è ancora una volta

+10 Casale. Ci pensa Tarditi con una tripla dall’angolo ed Elkazevic con una gran schiacciata in contropiede a riportare sul -5 dopo 20’ (38-43).



Al rientro in campo i Lions sembrano essere rimasti negli spogliatoi. Dopo 6’ minuti i primi due punti arrivano da un palleggio arresto e tiro di Milone, ma il punteggio dice 40-58 con 3’ da giocare. A spaccare la partita in favore dei monferrini, su tutti, sono Dimitrov, Rosso e Giacomelli. Un timido sussulto d’orgoglio di Borgialli e Tarditi riavvicina i Lions, ma Dimitrov dall’altra parte è semplicemente immarcabile. Un parziale stordente di 23-8, consolida il terzo posto in classifica della Junior e il decimo di Collegno.



In un anomalo quarto periodo in cui grazie a Tiagande, Bollito e Vignoli i Lions raggiungono anche il -9 (partendo da -20), la nota più positiva è Tiagande che senza troppi indugi agguanta (come da previsioni) il titolo di capocannoniere del Girone A.



Adesso due settimane di pausa per preparare al meglio i playout. In

settimana arriverà un focus sulle prossime avversarie dei Lions.

Collegno Basket - AS Junior Casale 66-82

Parziali (22-27, 16-16, 8-23, 20 -16)



Collegno Basket: Vignoli 5, Bollito 5, Borgialli 9, Milone 4, Tarditi 14, Elkazevic 5, Fracasso, Lunardi, Tiagande 14, Mortarino 8, Il Grande, Diakhate 2. All.re: Comazzi. Ass: Roselli, Agnelli.



AS Junior Casale: Giacomelli 9, Avonto 9, Sirchia 8, Formenti 11,

Raiteri 5, Dimitrov 18, Cappello, Boeri 3, Minelle, Galluzzo 10, Rosso 9. All.re: Arioli. Ass: Piochi.

comunicato stampa

