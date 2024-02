Eleonora Abbagnato e Kledi Kadiu protagonisti alla serata di gala di 'Grugliasco in Danza'

Si concluderà con una serata di gala e la cerimonia di consegna dei premi, domenica 3 marzo alle 20,45 presso il Teatro Le Serre, l'edizione 2024 di “Grugliasco in Danza”, la due giorni di danza della Città di Grugliasco, curata dalla Compagnia Mixit e dal Centro Studio Danza Denise Zucca. Sul palco, che nell'ultima edizione prima dell'interruzione forzata a causa della pandemia ha visto come madrina Carla Fracci, tra i premiati ci saranno Eleonora Abbagnato, ballerina ed étoile di fama italiana e internazionale, che riceverà il “Premio alla Carriera” e Kledi Kadiu, ballerino e coreografo di fama nazionale appena rientrato dall'Albania, dove ha brillantemente condotto la 62esima edizione del Festival della Canzone, al quale è stato assegnato il “Premio Città di Grugliasco”.

Gli altri premi assegnati saranno: “Premio giovani italiani all'estero” assegnato a Elisabetta Formento e Rachele Eusebione; “Premio Teatri nel mondo” al Teatro dell'Opera di Varna; “Premio cultura e spettacolo” a Antonio Desiderio; “Premio Eccellenze Artistiche” a Adela Mucollari, Vittorio Galloro e Arianna Lavita Gonzalvez; “Premio Carla Fracci” in ricordo dell'ultima edizione di “Grugliasco in Danza” che ha ospitato e premiato una delle più grandi ballerine del ventesimo secolo a Sabrina Bosco.

Il Festival “Grugliasco in Danza” si svolgerà il 2 e il 3 marzo presso il Teatro le serre e lo Chalet all'interno del Parco Culturale Le Serre e ospiterà compagnie italiane, realtà affermate e giovani proposte, a cui si affiancheranno ballerini e artisti internazionali. Durante le due giornale si svolgeranno inoltre, all'interno delle sedi del Festival, masterclass con docenti e coreografi di fama nazionale e internazionale. Si tratta di un evento prestigioso dal punto di vista artistico-culturale, giunto alla sua sesta edizione e che ha l'obiettivo di far emergere le caratteristiche e le peculiarità della danza come esperienza sociale e di partecipazione collettiva.

«Siamo particolarmente soddisfatti che quest'anno possa riprendere il Festival “Grugliasco in Danza” interrotto a causa dell'emergenza sanitaria degli scorsi anni e che, nelle passate edizioni ha portato sul palco di Grugliasco eccellenti nomi della danza, fino ad avere come madrina dell'ultima edizione l'indimenticata e indimenticabile Carla Fracci– affermano il Sindaco Emanuele Gaito e l'assessore alla Cultura Federica Petrucci – Si tratta di uno degli eventi che contribuiscono in maniera significativa a costruire una dimensione nazionale e internazionale della Città di Grugliasco, portandone il nome oltre i confini del Piemonte e per questo la volontà dell'Amministrazione Comunale è di valorizzarlo al massimo, collocando la danza tra le discipline di punta della programmazione culturale della città».

La direttrice artistica dell'evento Denise Zucca spiega: «Il Festival “Grugliasco in Danza” vuole essere una vetrina coreografica in cui si concentrano insieme esperienze nazionali e internazionali, punto di riferimento per estimatori della danza e non solo, oltre a rappresentare un fattore di crescita per tanti giovani che si stanno formando nell'ambito coreutico e artistico».

Il programma della due giorni sarà presentato alla città sabato 10 febbraio alle 10,30 presso lo Chalet Allemande nel parco culturale Le Serre.

Ospitate e Performance

Federico Mella (Primo ballerino Teatro dell’Opera di Varna)

Adela Mucollari (Prima ballerina Teatro dell’Opera di Tirana)

Vittorio Galloro e Arianne Lafita Gonzalvez (Balletto di Cuba)

Elisabetta Formento (Compania Nacional de Danza)

Rachele Eusebione (Orlando Ballet Company)

Compagnie e coreografi

Compagnia Egri Bianco Danza e Alta Formazione Egri Danza

Balletto Teatro di Torino Junior

Collettivo6tu

Errata corrige

Faces collettivo danza

GDS Balletto Italia e Okult Danza

BlucinQue

Liceo coreutico - teatrale Germana Erba