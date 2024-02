A Porta Palazzo e San Salvario il mercato arriva a casa con l'app: "Dal 2020 venduti 100mila prodotti"

“Quando non puoi andare al mercato, il mercato viene da te!”. E’ questo lo slogan del progetto “Mercato Itinerante” che permette - tramite un’app - di acquistare carne, frutta, verdura e pesce direttamente dagli ambulanti. Prodotti che poi vengono consegnati a casa, con l’ausilio di cargo bike.

A Torino persi 8 mercati

Presentata questa mattina in commissione commercio, l’iniziativa nasce nel 2020 con la pandemia. “Fisicamente – ha spiegato Andrea Scalogna, uno dei promotori – molti cittadini non hanno tempo di andare al mercato e così vanno alla grande distribuzione”. “Dietro al progetto – ha proseguito - non c’era solo l’esigenza di fare spesa, ma una sfida più grande. I mercati rionali stanno scomparendo: a Torino, negli ultimi anni, se ne sono persi otto. Mediamente il 38% degli stalli è inoccupato”.

Porta Palazzo e San Salvario

Da qui l’idea di mettere in contatto, tramite appunto un’applicazione, i clienti e i mercatari di Porta Palazzo e piazza Madama in San Salvario. Attualmente sono infatti queste due le aree di vendita coinvolte. Tramite l’app il cliente seleziona il mercato, il banco e il tipo di prodotto: dal taglio di carne, alla sfilettatura del pesce, alla qualità di insalata e mela.

Comprati 100 mila prodotti

La spesa viene poi consegnata a casa, tramite cargo bike e quindi con zero emissioni. “In questi anni – ha chiarito Scalogna – abbiamo gestito e venduto 100mila prodotti, per più di 20mila ordini ai banchi. Sono coinvolte 23 aziende agricole, lavoriamo con 13 nazionalità diverse e abbiamo integrato due soggetti fragili”.

“Abbiamo digitalizzato -ha proseguito - oltre 3mila prodotti, di cui il 10% sono a Km zero: da poco è attivo il servizio svuotabanco, che permette alla ristorazione di acquistare gli “avanzi” ad un prezzo vantaggioso”.