Da oggi online il live dei Bud Spencer Blues Explosion alle Ogr Torino

Disponibile da oggi alle ore 18 sul canale YouTube delle OGR Torino il video racconto dell’incredibile live dei Bud Spencer Blues Explosion a OGR Club.



Lo scorso 11 novembre, la band si è esibita nell’iconica cornice del Duomo delle OGR Torino per la data zero del tour a supporto dell’album Next Big Niente. Una serata rimasta scolpita nella memoria del pubblico presente: allo show musicale esplosivo proposto da Cesare Petulicchio e Adriano Viterbini, si è unita l’atmosfera suggestiva e assolutamente unica tipica di ogni appuntamento di OGR Club.

Il format originale delle OGR Torino, ormai punto di riferimento per la scena musicale locale e nazionale, ha il preciso obiettivo di far vivere a pubblico e artisti un'esperienza unica: la splendida sala del Duomo diventa cornice di performance intime ed intense, grazie alla distintiva mancanza del palco e a una capienza volutamente inferiore a quella delle venue a cui gli ascoltatori sono abituati. Ne risultano dei live assolutamente irripetibili.



Come per tutti gli appuntamenti di OGR Club, anche questa volta il videoracconto della serata è disponibile sul canale YouTube delle OGR Torino così da dare a chiunque la possibilità di vivere l’esperienza di OGR Club. Estratti dei brani suonati durante il live si alternano all’intervista esclusiva della band a OGR Club. Un racconto fatto di musica e parole per rivivere uno degli appuntamenti più partecipati del progetto. Il duo romano, attivo ormai da quindici anni, ha portato alle OGR Torino il suo tsunami di suoni ipnotici e innovativi, fatto di batterie pulsanti, chitarre distorte e atmosfere sognanti.