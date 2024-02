Var e gol dubbio, nel calcio Usa parlano torinese: il servizio tecnologico è stato affidato a Deltatre

Ma la palla era dentro o fuori? Era fuorigioco? Ora l'arbitro la rivede al Var. Ecco, da oggi fino al 2030, ogni volta che nel campionato di calcio degli Stati Uniti succederà qualcosa di simile, il pensiero dei tifosi Usa volerà - in un certo senso - verso Torino.

Tramite la joint venture con i tedeschi della DFL Deutsche Fußball Liga, infatti, sarà l'azienda torinese Deltatre a fornire i sistemi Video Assistant Referee (VAR) e Goal Line Technology alla Major League Soccer. Per l'occasione, è stato inaugurato anche un nuovo centro operativo per VAR, raccolta di dati e assistenza medica ad Arlington, In Texas.

Il contratto di fornitura, che parte proprio con la stagione 2024 ricominciata ieri con la sfida tra Inter Miami e Real Salt Lake, ha una durata di sei anni. Tra le novità di questa stagione, in Mls, oltre alle decisioni del Var, c'è anche l'annuncio direttamente dal microfono dell'arbitro ai tifosi presenti allo stadio e agli spettatori a casa. Un po' come accade nella Nba, per fare un esempio geograficamente vicino.

L'azienda torinese, insieme ai colleghi tedeschi, ha dato vita alla Sportec Solutions (STS) proprio con l'obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche per lo sport, a partire dalla raccolta e l'elaborazione di dati e statistiche. A cominciare dalla stagione 2022/23, Sportec Solutions ha introdotto con successo la sua tecnologia VAR e Goal Line Technology approvata dalla FIFA nella Bundesliga tedesca. Sarà utilizzata per le 530 partite del campionato MLS, le 77 partite della Leagues Cup e in occasione dell'All-Star Game del pallone.

L'annuncio arriva 12 mesi dopo che la MLS aveva firmato un accordo a lungo termine con Sportec Solutions per raccogliere e creare feed di dati avanzati di prossima generazione da tutte le partite della MLS, MLS NEXT Pro e Leagues Cup, una mole di contenuti che alimenteranno la piattaforma MLS Season Pass su Apple TV.

A sottolineare il suo impegno per il calcio in Nord America, Sportec Solutions ha aperto un centro operativo all'avanguardia ad Arlington, in Texas, che ospiterà una serie di servizi per la MLS, tra cui la revisione video, la medical sideline review (la diagnosi medica coadiuvata dal video a bordo campo) e la raccolta di dati sulle partite.