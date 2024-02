Tutto pronto per "Just the woman I am", la kermesse rosa che sostiene la ricerca universitaria sul cancro

Pronti, partenza, via! Il 1° marzo inizierà "Just the woman I am" , la maratona rosa organizzata dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dal Centro Universitario Sportivo di Torino, che dal 2014 sostiene la ricerca universitaria sul cancro.

"Just the woma I am" è riuscita a raccogliere 100mila euro di fondi, che saranno destinati ai dottorandi selezionati, in base ai loro progetti sulla ricerca oncologica. Quest'anno si aggiungono ulteriori 25mila euro da parte della Camera di Commercio, finalizzati ad aumentare il sostegno economico nel campo della ricerca universitaria contro il cancro. La Camera di Commercio, oltre che sostenere economicamente l'evento, decide di partecipare attivamente, gareggiando con una squadra di dipendenti alla maratona. "Siamo entusiasti di essere al fianco di questa Iniziativa, non solo economicamente ma anche come partecipanti attivi con una nostra squdra di corridori - ha commentato il presidente della Camera di Commercio di Torino Dario Gallina - È veramente una gioia vedere tanti partecipanti vivere questo momento unico, è sempre importante sostenere la ricerca e sensibilizzare sulla prevenzione".