Atti vandalici nella notte in centro Torre Pellice

Hanno bivaccato a lungo con alcolici, che avevano già con sé, nel dehors del bar L’ora di punta, hanno provato a forzare la porta del locale chiuso ormai da qualche ora, spostato il tavolone degli aperitivi del dehors al Vecchio Piemonte e preso a calci i cartelli della zona a traffico limitato. È accaduto nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio, tra le 2,30 e 3,30, in piazza Libertà in centro a Torre Pellice. Il gruppetto di ragazzi – tre maschi e una femmina – è stato ripreso mentre compiva gli atti vandalici dalle telecamere di videosorveglianza. Barcollanti sono arrivati in piazza verso le 2,30 e alle 2,50 hanno provato ad entrare nel bar forzando la porta. I proprietari del locale questa mattina hanno denunciato i fatti ai Carabinieri di Torre Pellice.