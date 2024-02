Alberto Cirio eletto vicesegretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani alla guida del partito

Alberto Cirio eletto vicesegretario nazionale di Forza Italia.

“Io provengo da una terra, il Piemonte, dove un grande scrittore come Fenoglio ci ha insegnato l’importanza del concetto di restituzione ed è con questo spirito che assumo il nuovo incarico”.

Sono le parole di Alberto Cirio.

“Per trent’anni Berlusconi è stato non soltanto la guida di un movimento politico, ma colui che risolveva le controversie, indicava la strada e soprattutto prendeva i voti per tutti. E oggi dobbiamo restituire questi trent’anni attraverso un maggiore impegno non solo nelle istituzioni, ma anche dentro il partito, portando la voce degli amministratori locali che sono radicati nei territori. Dobbiamo lavorare per acquisire giorno per giorno la fiducia dei cittadini italiani. Una fiducia che non sia solo emotiva, ma ragionata e che premi la serietà. Quella serietà e autorevolezza internazionale che caratterizzano il nostro leader Antonio Tajani”.

Insieme a lui Roberto Occhiuto, Deborah Bergamini e Stefano Benigni.



I segretari provinciale e cittadino di Forza Italia a Torino, il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana dichiarano: “L’acclamazione di Cirio come vice coordinatore nazionale del partito si pone in continuitá con l’attenzione e la fiducia che in questa legislatura viene indirizzata verso i nostri eletti piemontesi. Siamo estremamente soddisfatti perchè questo ruolo è una risposta forte alle istanze del Nord produttivo e al buon governo dimostrato da Alberto in questi anni alla guida del Piemonte. Comunque tutti i quattro viceoordinatori eletti sono una garanzia per il futuro del nostro partito e della politica moderata in Italia”.

Segretario nazionale eletto all'unanimità dal Congresso del partito, riunito a Roma, è invece Antonio Tajani.



"Non sarà facile indossare la fascia di capitano di Berlusconi" spiega Antonio Tajani, dopo il voto del congresso che lo ha eletto per acclamazione segretario di Forza Italia. "Sono felice ma sento una grande responsabilità sulle spalle. Ce la metterò tutta".

"A Tajani, ai nuovi vicesegretari Deborah Bergamini, Roberto Occhiuto, Alberto Cirio e Stefano Benigni, ai membri della Segreteria e a tutto il Consiglio nazionale faccio i miei auguri di un buon lavoro. Con Antonio alla guida il partito è in buone mani: ci attendono ora sfide politiche importanti per continuare insieme il nostro progetto per il bene dell'Italia e dell'Ue". Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.