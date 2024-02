La Lega di Chivasso per le prossime elezioni, il segretario Giuseppe Deluca: "Presenti come sempre sul territorio al servizio dei cittadini"

Sabato 8 e domenica 9 giugno sarà tempo di elezioni regionali ed europee e di consultazioni amministrative in numerosi Comuni del Chivassese, tra questi Brandizzo, Montanaro, Verolengo, Torrazza Piemonte, Castagneto Po, San Sebastiano da Po, Verrua Savoia, Brozolo e altri.

“Le elezioni comunali - commenta Giuseppe Deluca, segretario Lega della sezione di Chivasso - sono il banco di prova più semplice e immediato attraverso il quale i cittadini possono scegliere il sindaco e decidere chi sarà incaricato di amministrare nei paesi in cui si vota. I Comuni sono sempre stati le Istituzioni più a stretto contatto con chi esprime le proprie preferenze politiche, perché le loro azioni hanno riscontro immediato e diretto sui cittadini”.

Il segretario Lega di Chivasso Giuseppe Deluca con il segretario regionale on. Riccardo Molinari e il responsabile giovani Lorenzo Aretini

“La Sezione della Lega di Chivasso - continua Deluca - sarà impegnata in prima linea per le elezioni europee e per le elezioni regionali, in particolare, per ottenere la riconferma di Gianluca Gavazza, unico consigliere regionale del Chivassese, sempre presente sul territorio e attento alle esigenze dei nostri Comuni. Inoltre, come affermano i dati ufficiali 2023 relativi alle presenze e alle singole votazioni in Consiglio Regionale, con la partecipazione a 62 sedute del Consiglio e a 3.123 votazioni in aula, il consigliere regionale della Lega Gavazza ha confermato il trend degli scorsi anni, e di questo tutta la nostra sezione ne va orgogliosa, con il 100% di presenze, attestandosi tra i cinque consiglieri regionali più presenti della Regione Piemonte e risultando il consigliere regionale con più presenze alle sedute di Consiglio e maggiore partecipazione alle votazioni di tutti i consiglieri regionali della provincia di Torino, fra tutti i partiti”.

Gazebo della sezione Lega di Chivasso con il consigliere regionale Gianluca Gavazza e il segretario provinciale Lega Canavese Astrid Sento

“La nostra Sezione della Lega, con militanti, sostenitori e simpatizzanti - prosegue il segretario Giuseppe Deluca - si impegnerà con sforzi notevoli per essere presente con propri riferimenti alle elezioni nei vari Comuni: partecipando a liste già presenti, che quindi hanno avuto modo di operare sui territori in maggioranza o minoranza, ma anche creando o aderendo a nuovi gruppi e formazioni. Da sempre la forza della politica si basa sulla capacità di rinnovarsi senza perdere il focus sui propri obiettivi, di conseguenza il mio impegno in primis, e a catena quello di tutti gli iscritti alla Sezione, deve assolutamente basarsi su questo concetto. Ogni votazione è una storia a sé, quindi dev’essere ben chiaro a ognuno di noi che le sfide che ci attendono avranno nuove sfaccettatture e difficoltà, ma con l’aiuto e la partecipazione di tutti e in particolare di coloro che ripongono la propria fiducia in noi saremmo pronti ad affrontarle a viso aperto. Mi sento sicuro di affermare che la Lega continuerà ad essere costantemente al servizio dei cittadini e si impegnerà al massimo per andare incontro alle richieste delle persone”.