Nicolò Fagioli sale in cattedra al teatro Agnelli per parlare di Gioco d'Azzardo patologico

Si terrà domani, martedì 27 febbraio, presso il Teatro Agnelli di Torino, dalle ore 17 alle ore 19, il primo dei tre incontri che la Regione Piemonte ha organizzato per sensibilizzare i giovani sui rischi del gioco d’azzardo e che si avvalgono della collaborazione dei Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze delle aziende sanitarie.

La scaletta prevede una performance teatrale sul tema intitolata “Taxi 1729 - Talk spettacolo”, l’intervento di Paolo Jarre, esperto del fenomeno, e la testimonianza del calciatore della Juventus Nicolò Fagioli.

Le associazioni sportive, gli atleti delle federazioni sportive, gli studenti e gli insegnanti degli istituti superiori, gli operatori socio-sanitari di settore dei servizi pubblici e privati che intendono partecipare devono scrivere a https://eventisegreteria.it/noneunbelgioco indicando il numero dei partecipanti compresi gli accompagnatori, e-mail e cellulare del referente. Saranno confermate le richieste fino al raggiungimento della capienza dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni contattare noneunbelgioco@agenziamosaico.it

L'incontro si inserisce nella campagna di comunicazione della Regione Piemonte per il contrasto al gioco d'azzardo patologico caratterizzata dallo slogan "Perdere tutto non è un bel gioco" e basata sulla convinzione che prevenire e combattere questa dipendenza è possibile. Per questo motivo sono stati individuati centri e professionisti specializzati che possono aiutare gratuitamente, nell’assoluta garanzia della riservatezza e, su richiesta, dell’anonimato. Per favorire il contatto diretto sono disponibili una linea dedicata del numero verde regionale 800.333.444 e il numero 011/566.68.88 gestito da operatori dell'Asl Città di Torino.