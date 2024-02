Regionali, Calenda “Sì ad alleanze sui contenuti se candidati validi”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho spiegato che alle regionali se ci sono candidati indipendenti, validi e con un programma condivisibile, come accade in Abruzzo, occorre cercare un'alleanza sui contenuti più ampia possibile. Candidature terze, anche in presenza di persone capaci come Soru, non funzionano a causa del sistema elettorale. Come noto non abbiamo fatto governi con i 5S e non intendiamo farne. E all'epoca non c'era l'Ucraina. Figuriamoci oggi. Il resto è chiacchiera da bar, fatta circolare da chi con i 5S ha fatto il Conte due. Fine". Così Carlo Calenda, leader di Azione, sui social.-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).