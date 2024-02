A Pinerolo si parla di immigrazione, ‘minaccia o risorsa’

“Vogliamo affrontare il tema dell’immigrazione, partendo dai dati e da esperienze in diversi contesti, lontani da bandiere e ideologie politiche” Stefano Ricchiardi introduce così l’appuntamento che modererà domani sera, giovedì 29 febbraio, alle 20,45, in Sala Bonhoeffer (via Trieste 44 a Pinerolo, ingresso libero). ‘Immigrazione: minaccia o risorsa’ è organizzato dall’associazione Pinerolesi intraprendenti. Relatori: Roberta Valetti (Ires Piemonte), che fornirà un quadro numerico del fenomeno; Cristina Maccari (Segretaria della Cisl Torino-Canavese), che tratterà delle opportunità e delle esigenze del mondo economico; Ciro Santoriello (magistrato) che presenterà il quadro normativo e parlerà di sicurezza urbana. Seguirà uno spazio per domande.