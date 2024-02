Basket, con “One Night” una serata tinta di gialloblù alla Rinascente

Una serata a tema gialloblù insieme alla tua squadra del cuore. Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare che il prossimo giovedì 7 marzo il Club terrà una esclusiva “One Night” presso lo store Rinascente di Via Lagrange, per celebrare la neonata partnership con il rinomato brand del settore del commercio.

In occasione della “One Night”, lo store Rinascente sarà interamente dedicato a Basket Torino e i suoi ospiti per un evento su invito con l’obiettivo di creare un momento di divertimento e condivisione per tutti i partecipanti, dalle varie realtà del territorio, sportive e non, agli appassionati della pallacanestro gialloblù. Infatti, per l’evento, Basket Torino è felice di coinvolgere i propri sponsor e altre aziende del territorio, così come alcune tra le principali realtà piemontesi del mondo dello sport professionistico, oltre alle società “Club Partner” di Basket Torino e i tifosi abbonati del club gialloblù.

Non solo: l’invito è esteso anche a un massimo di 200 tifosi gialloblù non abbonati, i quali, per partecipare, dovranno registrarsi tramite un apposito modulo presente sul sito web www.baskettorinoofficial.com. Il form di registrazione sarà attivo fino al raggiungimento della soglia di partecipazione stabilita.

Le aziende partner di Basket Torino saranno inizialmente protagoniste di uno speed date B2B dalle ore 19 alle 20, con lo scopo di creare nuove sinergie tra le realtà locali che supportano la società gialloblù. Dalle ore 20 si entrerà nel vivo della serata, con musica live ad accompagnare una light dinner per tutti i partecipanti, così come la possibilità di vivere l’esperienza del private shopping nello store Rinascente e l’opportunità per i tifosi di incontrare i propri beniamini.