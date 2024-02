Gelo sui saldi invernali a Torino: "Calo del 20%, una delle stagioni peggiori di sempre"

Domani arriva il fischio finale, ma non saranno certo gli applausi ad accogliere la prestazione dei saldi invernali a Torino. Secondo le stime di Confesercenti, infatti, sotto la Mole le vendite promozionali sono andate decisamente male: 7 negozi su 10 hanno venduto di meno rispetto al passato e, più in generale, gliaffari sono peggiorati del 15-20%. Colpa, spiega la presidente di Fismo-Confesercenti Micaela Caudana, del “clima mite e della crisi economica, che hanno scoraggiato i consumatori”.

"Non c’era bisogno di aspettare sino a oggi per constatare il calo - prosegue -: salvo i primi giorni in cui le vendite sono state tutto sommato soddisfacenti, per il resto del periodo esse sono rimaste al palo. È sicuramente una delle peggiori stagioni degli ultimi anni".