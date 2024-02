Calenda “Conte populista ma non c’è più spazio per candidati terzi”

ROMA (ITALPRESS) - "Cambiare idea su Conte? Ma quando mai. Penso che Conte sia un populista, che sia stato un pessimo presidente del Consiglio e non condivido le sue idee. Non ho mai detto che faremo parte di nessun campo largo". Così in una intervista al Corriere della Sera il leader di Azione, Carlo Calenda. "Non abbiamo fatto il governo con i Cinque Stelle quando non c'era la vicenda ucraina, figuriamoci adesso. Le frasi che ha detto Conte l'altro ieri in tv sull'Ucraina sono immorali".Calenda precisa che "non continueremo a sostenere candidati terzi. Dopo sei elezioni regionali c'è una lezione che va imparata: il sistema elettorale a un turno unico non consente una candidatura terza. Sosteniamo D'Amico in Abruzzo esattamente come facciamo con Occhiuto, in Calabria, che è un bravo governatore liberale, moderato, europeista. Questo è il criterio su cui decidiamo e decideremo: competenza, onestà e valori democratici. Basta candidature di testimonianza".-foto Agenzia Fotogramma-(ITALPRESS).