Reale Mutua Basket festeggia Luca Vencato, eletto MVP italiano per il mese di febbraio

Reale Mutua Basket Torino si congratula con il proprio atleta Luca Vencato per aver vinto il premio di MVP italiano del mese di febbraio in Serie A2 Old Wild West.

Il playmaker gialloblù si è rivelato un autentico protagonista in un mese in cui la Reale Mutua ha conquistato tre vittorie in altrettante partite, contro Cremona, Chiusi e Piacenza. In questi tre incontri, Vencato ha registrato medie di 13.3 punti (tirando con il 56% dal campo), 7 rimbalzi, 7 assist e 1.3 recuperi, a dimostrazione della sua versatilità.

Proprio nell’ultima partita in casa contro Piacenza del 19 febbraio, Vencato ha chiuso con 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, diventando l’unico giocatore insieme ad Albano Chiarastella (Agrigento) ad aver registrato una prestazione da 18+ punti, 8+ rimbalzi e 8+ assist in questa stagione di Serie A2 Old Wild West.

Dopo una sosta di due settimane a causa del rinvio della trasferta di Cividale (match posticipato al 15 marzo), questo weekend torna in campo la Reale Mutua Basket Torino tra le mura amiche del Pala Gianni Asti (Parco Ruffini) per la quarta giornata della fase a orologio. La squadra di coach Franco Ciani attende la Sella Cento, formazione reduce da ben quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Appuntamento questa domenica alle ore 18.

"Questa domenica, al di là delle assenze da una parte e dall'altra (Cusin per Torino, Mussini per Cento), credo che per noi sarà una partita difficile sotto il profilo dell'impatto fisico contro una squadra valida come Cento", dichiara coach Ciani in sede di presentazione del match. "Cento nel suo roster ha giocatori di talento come Mitchell e atleti esperti come Bruttini, Archie e Delfino. Cento viene da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, quindi si può dire che affronteremo una squadra che sta vivendo un momento di condizione eccellente”.

Marco Cusin non sarà della partita poiché fermo a causa della lesione di grado intermedio del lungo adduttore sinistro. Luca Vencato e Donte Thomas, reduci da traumi contusivi rispettivamente al polso sinistro e alla gamba destra, hanno ripreso ad allenarsi insieme ai compagni di squadra e quindi filtra ottimismo sulla loro disponibilità per la partita di domenica. Questa domenica ci sarà il ritorno al Pala Gianni Asti di Daniele Toscano, per la prima volta da avversario dopo aver vestito la maglia della Reale Mutua per tre stagioni, così come torneranno sotto la Mole anche Carlos Delfino (a Torino nella stagione 2018/19) e Davide Bruttini (2014/15).

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).