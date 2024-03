Uno scatto, una storia: Alec Soth

Alec Soth, fotografo statunitense originario del Minnesota, è noto per il suo lavoro documentaristico e il suo approccio poetico all’arte del catturare storie di vita e paesaggi della realtà americana.

Attraverso la tradizione della fotografia documentaria on-the-road fondata da Walker Evans, Robert Frank e William Eggleston, Soth cattura i momenti inaspettati di bellezza e stranezza che incontra nei suoi viaggi.

Durante la sua gioventù Soth studiò presso la Sarah Lawrence College e successivamente si lanciò ad intraprendere la sua carriera come fotografo freelance. La sua bravura e unicità nello stile gli hanno permesso di acquisire presto notorietà. Uno dei suoi progetti iniziali fu "Sleeping by the Mississippi", una serie di fotografie che esplorano la vita lungo il fiume Mississippi, dalle sue sorgenti fino al Golfo del Messico.

Altri progetti significativi dell’artista includono "Niagara", incentrato sulla vita intorno alle cascate del Niagara, e "Broken Manual", che esplora la cultura dei "fuggitivi" e delle persone che cercano di vivere fuori dalla società convenzionale.

Oltre al suo lavoro fotografico, che gli permette tutt’oggi di esporre in tutto il mondo, Soth è stato, inoltre, insegnate di fotografia e scrittore di diversi libri.

Membro del collettivo Magnum Foto, durante la sua carriera Soth ha realizzato commissioni editoriali per riviste come The New Yorker, Vogue e WSJ. Magazine.

Il suo contributo al campo della fotografia documentaristica gli ha garantito numerosi premi e riconoscimenti, consolidando la sua posizione come uno dei fotografi contemporanei più influenti.

Ulteriori scatti dell’artista li puoi trovare cliccando qui