Gala, la società di crypto gaming lancia l’exchange GalaSwap con ricompense in token

Gala è una società di crypto gaming, conosciuta per titoli come Champions Arena, Legacy e Spider Tanks. Gala ha anche aperto divisioni cinematografiche e musicali, allargando la sua attività nel campo dell’intrattenimento Web3.

All’inizio di febbraio, la società ha lanciato il suo SDK (software develompment kit) GalaChain per portare altri sviluppatori alla sua nuova rete layer 1.

Come la maggior parte dei token di gioco crittografico, GALA è aumentato notevolmente nelle ultime settimane. Il valore attuale del token è di 0,038 dollari, raggiunto con una crescita del 71% registrata negli ultimi 30 giorni.

Gala ha annunciato il lancio di GalaSwap, un nuovo exchange decentralizzato (DEX) costruito sulla blockchain della società, GalaChain.

Inoltre, nel campo del gaming crypto, un altro progetto sta attirando i trader e gli appassionati. Meme Kombat, una piattaforma di gioco P2E verrà lanciata a breve su DEXTools e Uniswap, con un potenziale di crescita notevole.

GalaSwap

Secondo Gala, il DEX può gestire fino a 2 milioni di transazioni al secondo grazie alla scalabilità orizzontale di livello 1, con circa 43.000 nodi operati dagli utenti che supportano la rete. Inoltre, GalaSwap presenta commissioni inferiori rispetto ai DEX di Ethereum e Solana.

Jason Brink, il Presidente Blockchain di Gala ha dichiarato

"la blockchain ha bisogno di modalità per scambiare valore in modo affidabile e su larga scala. Gli exchange servono questa funzione, ma GalaSwap fornirà più potere agli utenti, con un ambiente veloce e fluido."

L’exchange supporta scambi tra token basati su Ethereum all'interno dell'ecosistema Gala. Un prossimo aggiornamento introdurrà lo scambio di NFT, partendo dagli NFT di proprietà della società prima di espandersi e garantire una compatibilità più ampia.

GalaSwap punta a incrementare l'adozione del DEX e della sua blockchain con l'aggiunta di ricompense in token.

Gli utenti possono guadagnare token GalaSwap utilizzando la piattaforma, mentre un modello di referral consente ulteriori opportunità di guadagno.

Brink ha aggiunto che le ricompense in token possono "a rendere l'attività quotidiana un'esperienza gratificante per tutti, dall'utente medio che effettua un paio di scambi, ai market maker di classe mondiale che effettuano milioni di transazioni."

Meme Kombat

Meme Kombat è una piattaforma che unisce la tipica irriverenza delle meme coin, al gaming P2E.

Il titolo si basa su combattimenti tra i personaggi delle meme coin più famose. Tuttavia, invece di partecipare attivamente agli scontri, i giocatori dovranno scommettere sull'esito degli scontri, utilizzando il token nativo MK.

Le battaglie verranno gestite da un’intelligenza artificiale, sia per quanto riguarda lo svolgimento e l’esito, sia per la parte grafica.

Questa caratteristica rende ogni scontro avvincente, spingendo i giocatori a elaborare strategie per indovinare il risultato.

Gli utenti possono tenere conto delle caratteristiche dei personaggi coinvolti nello scontro, delle meccaniche in-game e degli odds.

Vincendo, sarà possibile ottenere token MK da utilizzare per giocare ancora, ma che in alternativa si potranno mantenere nel wallet, venderli, o metterli in stake. L’APY attuale per lo staking è del 94%.

Meme Kombat consentirà di scommettere contro altri utenti (Player Vs Player) o contro il gioco (Player Vs Game), in modo da venire incontro alle esigenze di ogni giocatore.

Le transazioni e i risultati verranno registrati sulla blockchain, per garantire la massima trasparenza a tutti gli utenti.

Il listing del token MK sugli exchange è previsto tra circa 6 giorni. Al momento è possibile acquistare il token MK a un 0,279 dollari, collegando il proprio wallet al sito ufficiale e utilizzando ETH o USDT.

Dopo il lancio della piattaforma, il team di sviluppo di Meme Kombat aggiornerà la piattaforma con nuovi contenuti stagionali, seguendo l'esempio dei giochi come servizio (Games as a service).

