A Torino record per le spese di pulizia: 13.347.770 euro nel 2022

E’ Torino il capoluogo di provincia che, in valori assoluti, ha la maggiore uscita di spesa per servizi di pulizia e lavanderia, raggiungendo nel 2022 la cifra record di 13.347.770,18 euro. A decretarlo la speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2022 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Dopo Torino, fra le città con le più elevate spese per questa voce, superiori ai 2 milioni di euro, seguono in classifica: Roma (9.136.242,31), Milano (8.741.232,11), Genova (5.503.140,68), Bologna (5.186.764,52), Venezia (3.813.289,62), Padova (3.447.660,68), Trieste (2.961.450,20), Bari (2.530.034,76), Firenze (2.480.275,38), Modena (2.183.572,81), Cagliari (2.130.193,28).