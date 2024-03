Dolce vita per chi vive nel disagio: in via Foligno arriva "Gocce di Cioccolato", scuola di pasticceria per chi è meno fortunato

In via Foligno sorgerà una scuola di pasticceria e di caffè per chi cerca lavoro, e la filiera delle materie prime sarà una linea diretta Honduras - Torino. Il promotore di questo particolare progetto è la pasticceria e caffetteria Gocce di Cioccolato, molto conosciuta dai residenti di Madonna di Campagna. Maestri del Gusto e vincitori del premio del Richemont Club come miglior panettone tradizionale del 2023, Gocce di Cioccolato è una realtà tra le uniche in Piemonte 𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐥𝐢𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐟𝐟è 𝐞 del 𝐜𝐚𝐜𝐚𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭à 𝐢𝐧 𝐇𝐨𝐧𝐝𝐮𝐫𝐚𝐬.



Dal 2017, infatti, i proprietari Maurizio e Ivano sono diventati parte di una società che ha acquistato un terreno nella regione di Copan, 47 ettari situati a oltre 1100 metri sul livello del mare. Tra i proprietari anche farmers honduregni che vanno a produrre un caffè socialmente responsabile, includendo anche la comunità locale.



Con lo stesso scopo è avvenuta l'ideazione dell'iniziativa di una scuola di pasticceria e di caffè in Madonna di Campagna, per includere chi è in cerca di un'occupazione o in condizioni disagiate. Con i partner di Eri Educational, la scuola aprirà in via Foligno, dove tramite bando comunale il progetto ha già visto assegnarsi il locale. L'idea è di far nascere un vero e proprio centro di aggregazione di quartiere, con una caffetteria dove vendere i prodotti realizzati dagli studenti. "Ci rivolgiamo a un'utenza con problemi sociali e a persone che hanno bisogno di essere introdotte al mondo del lavoro" ha spiegato Maurizio.