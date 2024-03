La storia a lieto fine di Rock, il cane torinese che salvò la sua padrona

Non è insolito, e non lo è mai stato, ascoltare notizie di cani che salvano i propri padroni. Ma ci fu un episodio in particolare che passò alla storia, e venne segnalato anche con una notizia sul quotidiano dell'epoca.

Si tratta di un evento avvenuto, pensate un pò, nel 1956, e precisamente il 6 maggio di quell'anno.

Una donna si appisolò dopo aver messo una pentola piena d'acqua a bollire sul fuoco. Raggiunto il bollore, l'acqua debordò dal tegame e spense la fiamma, e il gas si diffuse riempiendo la stanza. Margherita - questo il nome della donna - fu svegliata da una telefonata del marito e, accortasi che qualcosa non andava, si trascinò fino alla porta d'ingresso. Arrivata lì, fece appena in tempo a far scattare la serratura prima di svenire. A quel punto Rock, il suo cane, riuscì ad aprire la porta a suon di zampate e di denti e corse nel cortile interno del palazzo, dove cominciò ad abbaiare fino a quando un inquilino dello stabile non decise di seguirlo, appena in tempo per salvare Margherita.

La notizia di quel salvataggio rimbalzò subito di bocca in bocca, nel vicinato, fino a raggiungere il Municipio di Torino che, su decisione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, il 20 maggio di quell'anno, decise di premiare Rock con una medaglietta recante la scritta "cane benemerito" e con il Collare Bianco, solitamente donato ai cani che si distinguono per aver compiuto atti di valore. Tale medaglietta era un

oggetto di riconoscimento che avrebbe permesso a Rock di essere identificato qualora si fosse perso, evitandogli di essere catturato dagli accalappiacani qualora fosse stato ritrovato senza museruola.