Groscavallo, escursionisti bloccati dalla neve dopo aver dormito in una baita

Oggi i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno risolto un complesso intervento per recuperare due escursionisti bloccati dalla neve alta nel Vallone di Sea, a monte dell'abitato di Forno Alpi Graie ultimo avamposto abitato della Val Grande di Lanzo, nel comune di Groscavallo.

I malcapitati erano partiti nella giornata di ieri e si erano fermati a dormire in una baita presso l'alpeggio Gias Balma Massiet intorno a quota 1.500 metri d'altitudine, ma questa mattina, a causa del maltempo, non sono riusciti a tornare a valle in autonomia. Hanno quindi chiamato il NUE 112 che ha attivato i soccorsi. Una prima squadra composta da due tecnici del Sasp è partita con sci e pelli di foca per muoversi più rapidamente sullo spesso strato di neve caduta nella notte. A seguire una seconda squadra composta da 4 tecnici Sasp e 2 Saf dei VVF li ha seguiti con le racchette da neve in modo da battere una traccia che i due escursionisti potessero seguire a ritroso senza sprofondare eccessivamente. Nel corso della salita, le squadre sono anche state sfiorate da una valanga che si è staccata in zona.