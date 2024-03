Tragedia sfiorata a Robassomero: padre 72enne spara al figlio tossicodipendente

Tragedia sfiorata, ieri mattina a Robassomero. Un uomo di 72 anni, ex imprenditore, ha sparato al figlio tossicodipendente al culmine di una lite, ma per fortuna il colpo di pistola ha solo sfiorato il quarantenne.

L'uomo aveva raggiunto il figlio in auto, dove questo dormiva, per un chiarimento: per l'ennesima volta, infatti, il tossicodipendente aveva chiesto soldi alla madre. La discussione è però presto degenerata, portando il padre a premere il grilletto puntando contro la portiere dell'auto, fortunatamente senza ferire il figlio.

Ad avvertire i carabinieri di Venaria sono stati i residenti: il padre, che nel frattempo era rincasato, è stato rintracciato, disarmato e denunciato per minaccia aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco.